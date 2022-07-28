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Spor

Gaziantep FK'da Sivasspor maçı mesaisi sürdü

Süper Lig'in yeni sezonunun ilk haftasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK'da maçın hazırlıkları devam etti.

AA28 Temmuz 2022 Perşembe 21:28 - Güncelleme:
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Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde gruplar halinde yarı sahada çift kale maç gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunun ilk haftasında 6 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

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