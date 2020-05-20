İSTANBUL 29°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7976
  • EURO
    7,4602
  • ALTIN
    382.411
  • BIST100
    102158
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gaziantep FK'da Sumudica, yardımcıları ve Maxim antrenmanlara başladı
Spor

Gaziantep FK'da Sumudica, yardımcıları ve Maxim antrenmanlara başladı

Süper Lig kulüplerinden Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica takımının başında antrenmanlara başladı.

AA20 Mayıs 2020 Çarşamba 19:25 - Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 19:25
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün teknik direktörü Marius Sumudica, yardımcıları ve futbolcu Alexandru Maxim, karantina sürecinin ardından antrenmanlara başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, salgın sebebiyle liglere verilen erteleme kararının ardından, ülkeleri Romanya'ya giden teknik direktör Marius Sumudica, yardımcıları ile futbolcu Alexandru Maxim'in 14 günlük karantina süreci tamamlandı.

Yapılan testlerin negatif çıkmasının ardından tesislere geçen spor adamları, daha sonra takımla antrenmana başladı.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 260. gününe girdi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.