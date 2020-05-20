AA 20 Mayıs 2020 Çarşamba 19:25 - Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 19:25

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün teknik direktörü Marius Sumudica, yardımcıları ve futbolcu Alexandru Maxim, karantina sürecinin ardından antrenmanlara başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, salgın sebebiyle liglere verilen erteleme kararının ardından, ülkeleri Romanya'ya giden teknik direktör Marius Sumudica, yardımcıları ile futbolcu Alexandru Maxim'in 14 günlük karantina süreci tamamlandı.

Yapılan testlerin negatif çıkmasının ardından tesislere geçen spor adamları, daha sonra takımla antrenmana başladı.