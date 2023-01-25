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Spor

Gaziantep FK'da tek eksik

MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdüren Gaziantep FK'nın antrenmanına tedavisi devam eden Abdulkadir Parmak katılmadı.

AA25 Ocak 2023 Çarşamba 13:38 - Güncelleme:
Gaziantep FK'da tek eksik
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Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 28 Ocak Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Antrenmana tedavisi devam eden Abdulkadir Parmak katılmadı.

Kırmızı-siyahlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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