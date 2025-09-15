İSTANBUL 26°C / 18°C
  • Gaziantep FK'da Trabzonspor maçı mesaisi başladı
Spor

Gaziantep FK'da Trabzonspor maçı mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK'da maçın hazırlıkları başladı.

15 Eylül 2025 Pazartesi 14:37
Gaziantep FK'da Trabzonspor maçı mesaisi başladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Kocaelispor maçında forma giyen futbolcular, özel program eşliğinde yenilenme çalışmaları yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma ve 5'e 2 pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç gerçekleştirdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Popüler Haberler
