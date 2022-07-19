Gaziantep FK'da yeni sezon mesaisi devam ediyor

Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde yoğun tempoda çalışıyor.

Kırmızı-siyahlı ekipte futbolcular yaklaşık 1, 5 saat süren günün ilk antrenmanında ısınma, pas ve taktik ağırlıklı çalıştı. Oyuncular, günü akşam saatlerinde basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Bir süredir tedavisi devam eden Marko Jevtovic'in ise takımdan ayrı özel program eşliğinde saha çalışmalarına başladı.

Gaziantep FK, yarın aynı tesiste sezon hazırlıklarını sürdüren Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük ile hazırlık maçı oynayacak.