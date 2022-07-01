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Spor

Gaziantep FK'da yeni sezon mesaisi sürüyor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Erol Bulut yönetiminde devam etti.

AA1 Temmuz 2022 Cuma 21:21 - Güncelleme:
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Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Bolu'da gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Sağlık sorunları sona eren Angelo Sagal ve ülkesinin milli takımından dönen Alexandru Maxim, takımla çalışmalara başladı.

Kırmızı-siyahlı ekip yarın Rusya temsilcisi Orenburg ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

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