Gaziantep FK'dan 12 maçlık namağlup serisi

23 Aralık 2020 Çarşamba 21:12 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 21:12

Gaziantep'te goller, 9. ve 25. dakikalarda Maxim, 57. dakikada Jefferson, 79. dakikada Muhammet Demir'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK puanını 24'e yükseltti ve maç fazlasıyla 4. sıraya oturdu. Kasımpaşa ise 18 puanla 11. sırada kaldı.

Gaziantep FK, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise aynı haftada Başakşehir'e konuk olacak.

Ligin ilk haftasında Galatasaray'a kaybeden Gaziantep FK o günden beri yenilgi yüzü görmedi.

Gaziantep ekibi, Galasarasay sonrası çıktığı 12 maçı kaybetmedi ve 6'sını kazandı.