İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ağustos 2025 Pazartesi / 24 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,8928
  • EURO
    47,7775
  • ALTIN
    4401.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gaziantep FK'dan en kötü lig başlangıcı
Spor

Gaziantep FK'dan en kötü lig başlangıcı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk olduğu Tümosan Konyaspor'a 3-0 mağlup olan Gaziantep FK, ligde henüz puanla tanışamadı, gol sevinci de yaşayamadı.

AA18 Ağustos 2025 Pazartesi 09:28 - Güncelleme:
Gaziantep FK'dan en kötü lig başlangıcı
ABONE OL

Ligin ilk haftasında evinde Galatasaray'ı ağırlayan Gaziantep FK, 3-0'lık skorla mağlup oldu. Güneydoğu temsilcisi, dün ise deplasmanda Konyaspor ile yaptığı maçtan 3-0 mağlup ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar, böylelikle, bu sezon ligde henüz puan ve golle tanışamadı.

LİGDEKİ EN VERİMSİZ SEZON

Lig'de 7'nci sezonunu geçiren Güneydoğu temsilcisi, bu sezon gösterdiği 2 haftalık performansla tarihinin en verimsiz sezonunu geride bıraktı.

Lig tarihindeki en başarısız sezon başlangıcını gerçekleştiren Gaziantep temsilcisinin geride kalan sezonlardaki ilk 2 hafta performansı şöyle:

SezonPuanAttığı golYediği gol
2025-26006
2024-25311
2023-24025
2022-23421
2021-22123
2020-21135
2019-20346

ÖNERİLEN VİDEO

Putin'in uçağına F-22 eşlik etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.