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Spor

Gaziantep FK'dan Erol Bulut açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılacağı ile ilgili çıkan haberler hakkında açıklama yaptı.

AA28 Nisan 2022 Perşembe 21:02 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Erol Bulut ile sezon bitmeden yolların ayrılacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, takımın yarın deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesi bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerin takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Gün içerisinde dile getirilen 'Erol Bulut ile yollar sezon tamamlanmadan ayrılacak' başlığıyla yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamakta olup teknik direktörümüz Erol Bulut görevine devam etmektedir. Futbolseverlerin ve kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

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