Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, hastaneye kaldırıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bazı sağlık sorunları yaşayan Rumen teknik adamın tedavisinin hastanede devam edeceği belirtildi.

Gaziantep FK'nin açıklaması şu şekilde:

"Geçtiğimiz hafta geçirmiş olduğu rahatsızlığın ardından şehrimize gelen teknik direktörümüz Marius Sumudica, son günlerde artan şikayetleri üzerine yeniden tedavi altına alınmıştır.

Sani Konukoğlu Hastanesi'nde detaylı tetkikler uygulanan teknik direktörümüz Marius Sumudica'nın tedavisinin hastanede sürdürülmesine karar verilmiş olup, sağlık durumu iyiye gitmektedir.

Teknik Direktörümüz Marius Sumudica'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunarız."