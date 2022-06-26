Gaziantep FK'dan Kosovalı sol kanat transferi

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Kosovalı Valmir Veliu'yu transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, kırmızı-siyahlı takımın son olarak Kosova temsilcisi Llapi forması giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Veliu ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

Veliu'nun geçmişine dair bilgilerin yer aldığı açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Kosovalı genç yıldız adayı Valmir Veliu'nun transferi konusunda oyuncunun kulübü Llapi FC ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. 22 yaşındaki milli futbolcu, önümüzdeki üç sezon boyunca kırmızı-siyahlı armamızın başarısı için ter dökecektir. Takımımızın 27 Haziran Pazartesi günü Bolu'da gerçekleştireceği kamp çalışmalarına katılacak olan Valmir Veliu'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.