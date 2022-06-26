İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2022 Pazar / 27 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,8853
  • EURO
    17,8334
  • ALTIN
    992.103
  • BIST100
    2554.08
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gaziantep FK'dan Kosovalı sol kanat transferi
Spor

Gaziantep FK'dan Kosovalı sol kanat transferi

Gaziantep Futbol Kulübü, Kosovalı 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Valmir Veliu'yu kadrosuna kattı.

AA26 Haziran 2022 Pazar 15:56 - Güncelleme:
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Kosovalı Valmir Veliu'yu transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, kırmızı-siyahlı takımın son olarak Kosova temsilcisi Llapi forması giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Veliu ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

Veliu'nun geçmişine dair bilgilerin yer aldığı açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Kosovalı genç yıldız adayı Valmir Veliu'nun transferi konusunda oyuncunun kulübü Llapi FC ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. 22 yaşındaki milli futbolcu, önümüzdeki üç sezon boyunca kırmızı-siyahlı armamızın başarısı için ter dökecektir. Takımımızın 27 Haziran Pazartesi günü Bolu'da gerçekleştireceği kamp çalışmalarına katılacak olan Valmir Veliu'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.