Gaziantep FK'dan kritik galibiyet

17 Şubat 2020 Pazartesi22:04 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 22:04

Gaziantep FK karşılaşmayı 2-0 kazandı. Çaykur Rizespor maçı 10 kişi tamamladı. Gaziantep FK'de Muhammet Demir, takımının kazandığı 2 penaltıyı gole çeviremeyerek maça damga vurdu.

MUHAMMET DEMİR'İN KÖTÜ GECESİ

Karşılaşmanın golleri 57. dakikada Andre Sousa ve 90+1'de Djilobodji'den geldi. Gaziantep'te, Muhammet Demir 57. ve 62. dakikalarda 2 penaltıyı gole çeviremedi.

GAziantep FK, bu sonuç ile puanını 30'a çıkararak 9. sırada yer aldı. Çaykur Rizespor ise; 24 puan ile 13. sırada kaldı.

Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK, Göztepe'ye konuk olurken; Çaykur Rizespor ise; sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.