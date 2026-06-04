İSTANBUL 33°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Haziran 2026 Perşembe / 19 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9757
  • EURO
    53,585
  • ALTIN
    6610.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gaziantep FK'dan olağanüstü seçimli genel kurul kararı
Spor

Gaziantep FK'dan olağanüstü seçimli genel kurul kararı

Gaziantep Futbol Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı.

IHA4 Haziran 2026 Perşembe 16:53 - Güncelleme:
Gaziantep FK'dan olağanüstü seçimli genel kurul kararı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı. Gaziantep FK, olağanüstü seçimli genel kurulun 19 Haziran 2026 tarihinde, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 26 Haziran 2026 tarihinde çoğunluk aranmaksızın yapılacağını duyurdu. Gaziantep ekibinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzün olağanüstü seçimli genel kurulunun, spor kulübümüz tüzüğünün ilgili hükümlerine uygun olarak aşağıdaki gündem ile 19.06.2026 Cuma günü saat 14:00'te Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda yapılmasına, belirtilen tarihte çoğunluk sağlanmaması halinde ikinci toplantının 26.06.2026 Cuma günü saat 14:00'te Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda bu kez çoğunluk aranmaksızın yapılmasına, yönetim kurulu veya denetim kurulu üyeliğine aday olmak isteyenlerin spor kulübümüz tüzüğüne uygun olarak hazırlayacakları yönetim kurulu veya denetim kurulu asil ve yedek üye listelerini yazılı ve imzalı şekilde en geç Genel Kurul Toplantısı başlangıcında divan kurulunun oluştuğu ana kadar teslim etmelerine, spor kulübümüz tüzüğünün ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısının günü, saati, yeri ve gündeminin Kulübümüz internet sayfasında ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Elazığ'da karga paniği: Kaçarken taklalar attı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.