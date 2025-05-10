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Spor

Gaziantep FK'dan resmi açıklama! Selçuk İnan ile yollar ayrıldı

Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, art arda alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Selçuk İnan ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Haber Merkezi10 Mayıs 2025 Cumartesi 14:12 - Güncelleme:
Gaziantep FK'dan resmi açıklama! Selçuk İnan ile yollar ayrıldı
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Gaziantep FK, Selçuk İnan'la karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Gaziantep FK'dan Selçuk İnan'ın ayrılığıyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Gaziantep Futbol Kulübümüzde yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini başarıyla üstlenen Sayın Selçuk İnan ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır.

Bu görüşmede, futbolculuk kariyerinde Türk futboluna unutulmaz anlar yaşatan, hırsı ve karakteriyle örnek olan Selçuk İnan, kulübümüze duyduğu derin bağlılık ve mesleki sorumluluğu gereği, takımın geleceği için kan değişikliğinin doğru olacağı görüşünü paylaşmıştır.

Bu vesileyle, kulübümüze kattığı değer, saha ve saha dışında gösterdiği liderlik için Sayın Selçuk İnan ve değerli teknik ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz."

Gaziantep FK, ligde 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 mağlubiyet sonucunda topladığı 42 puanla 12. sırada yer alıyor. Gaziantep ekibi, Trendyol Süper Lig'de son olarak evinde karşılaştığı Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

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