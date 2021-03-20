Gaziantep FK'dan 'VAR' tepkisi

AA 20 Mart 2021 Cumartesi 22:25 - Güncelleme: 20 Mart 2021 Cumartesi 22:25

Kulübün yönetim kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, bugün Yeni Malatyaspor maçında çok sayıda hakem ve VAR hatasıyla karşılaşıldığı belirtildi.

Bu hataların tarihe kara bir leke olarak geçeceği ifade edilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Karşılaşma boyunca maçın genç orta hakemi Mert Güzenge, tam 4 defa tecrübeli VAR hakemi Fırat Aydınus tarafından pozisyonları izlemesi için çağrıldı. Karşılaşma 1-0 ilerlerken oyuncumuz Miranda'ya topsuz alanda yapılan hareketin ardından oyuncumuzun göz kapağında açılma meydana geldi. Buna karşılık yayıncı kuruluş, yeterince kameraları olmamasından dolayı bu pozisyonu farklı açılardan çekemediklerini belirtmişlerdir.

Bu pozisyonda genç hakem Mert Güzenge pozisyonu göremediği gibi tecrübeli VAR hakemi Fırat Aydınus da herhangi bir uyarıda bulunmamıştır. Bu pozisyonun ardından Yeni Malatyaspor, korner atışı kullanmış ve sonrasında VAR uyarısıyla kazanılan penaltı atışıyla skoru 1-1'e getirmiştir. Karşılaşmanın ikinci yarısında skor olarak 2-1 üstün olduğumuz süre zarfında oyuncumuz Pawel Olkowski'nin kolları beline bağlı şekildeyken ve üstelik arkası dönük haldeyken topun çarpmasına da yine VAR uyarısı yapılmış ve tüm Türkiye'nin de şaşkınlıkla karşıladığı penaltı kararı verilmiştir.

Bu karar ve uyarıyla birlikte karşılaşma 2-2 sona ermiştir. Karşılaşma boyunca birden fazla gerçekleşen ve skora direkt etki eden bu hakem hatalarının yanı sıra seyircisiz karşılaşmada tribünde bulunan 'taraftarlar' şehrimize ve camiamıza toplu halde ağır hakaretlerde bulunması da en az sahada yaşananlar kadar bizleri üzmüştür. Tüm futbolseverlerin olduğu gibi bizim de 'Anlamadığımız bir şeyler VAR'. Bu konuların takipçisi olacağımızın, Türk futbolu marka değerine zarar getirecek her türlü hareketin karşısında durmaya devam edeceğimizin bilinmesini isteriz."