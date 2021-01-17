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Spor

Gaziantep FK'de Andre Sousa takıma döndü

Rizespor maçının hazırlıklarına başlayan Gaziantep FK'da, sakatlığı geçen Andre Sousa takımla birlikte çalışmalara başladı.

AA17 Ocak 2021 Pazar 17:16 - Güncelleme: 17 Ocak 2021 Pazar 17:16
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Gaziantep FK, Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenör Erdal Güneş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Kayserispor karşısında forma giyen futbolcular takımdan ayrı özel program eşliğinde çalışırken, diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Antrenmana tedavileri süren Kana Bıyık ve Dicko katılmazken, Andre Sousa ise takımla birlikte çalışmalara başladı.

İdmanı kulüp yöneticileri Mahsum Altunkaya, Cevdet Akınal ve Yusuf Demsoy da izledi.

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