İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2025 Çarşamba / 23 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8604
  • EURO
    48,837
  • ALTIN
    5663.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gaziantep FK'de Antalyaspor hazırlıkları sürüyor
Spor

Gaziantep FK'de Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

Gaziantep FK, Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'u konuk edeceği karşılaşmanın çalışmalarına teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde devam etti.

AA15 Ekim 2025 Çarşamba 23:19 - Güncelleme:
Gaziantep FK'de Antalyaspor hazırlıkları sürüyor
ABONE OL

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü sahasında Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve top kapma çalışmalarıyla devam eden antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Antrenmana milli takımlarında bulunan Kozlowski ve Bacuna katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Filipinler'de şiddetli deprem: Anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.