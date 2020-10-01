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Spor

Gaziantep FK'de eksik yok

Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek. Kırmızı siyahlı takımda sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

AA01 Ekim 2020 Perşembe 12:57 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 12:57
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Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligin geride kalan haftalarında henüz galibiyetle tanışamayan ve 2 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, Trabzonspor'a karşı üstünlük kurarak kötü gidişe son vermek istiyor.

Gaziantep FK'de, Trabzonspor maçı öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

GAZİANTEP FK EVİNDE YENİLMİYOR

Gaziantep ekibi, sahasında gösterdiği performansla taraftarını sevindirirken rakiplerine de geçit vermiyor.

Kırmızı-siyahlılar, iç sahada son olarak geçen sezonun 18. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı maçta mağlup olmuştu.

Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra ligde iç sahada 8 maça çıkan Gaziantep FK, bu maçlarda 3 kez galip geldi, 5 kez de berabere kaldı.

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