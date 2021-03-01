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Spor

Gaziantep FK'de Gençlerbirliği maçı öncesi iki eksik

Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Gaziantep FK'de, sakatlığı süren Kana Bıyık ve koronavirüs karantinasında olan bir futbolcu forma giyemeyecek.

AA01 Mart 2021 Pazartesi 11:04 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 11:04
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Gaziantep, Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Kalyon Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak.

Ligdeki son 8 maçında 6 puan toplayabilen ve bu süreçteki tek galibiyetini 24. haftada ağırladığı Göztepe'ye karşı elde eden Gaziantep, son haftalardaki puan kayıplarını Gençlerbirliği maçında telafi etmenin hesaplarını yapıyor.

Karşılaşmada sakatlığı süren Kana Bıyık'tan yararlanamayacak olan Gaziantep'te bir oyuncu da yeni tip koronavirüs karantinası nedeniyle takımını yalnız bırakacak.

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