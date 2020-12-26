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Spor

Gaziantep FK'de Junior Morais sevinci

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 15. haftasında lider Alanyaspor'u konuk edecek. Cezalı veya sakat oyuncunun olmadığı kırmızı-siyahlı ekipte, bir süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Junior Morais'in de iyileştiği öğrenildi.

AA26 Aralık 2020 Cumartesi 10:48 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 10:48
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Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında lider Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Kalyon Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde 12 maçtır kaybetmeyen, son 3 karşılaşmasını kazanan Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor müsabakasında da 3 puan alarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde bir haftayı bay geçen Gaziantep temsilcisi, 24 puanla 5. sırada yer alıyor. Lider Aytemiz Alanyaspor'un ise 27 puanı bulunuyor.

Cezalı veya sakat oyuncunun olmadığı kırmızı-siyahlı ekipte, bir süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Junior Morais'in de iyileştiği, teknik direktör Marius Sumudica'nın görev vermesi halinde Alanyaspor maçında sahada olabileceği öğrenildi.

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