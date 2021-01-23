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Spor

Gaziantep FK'de Mirallas belirsizliği

Süper Lig'in 21. haftasında yarın Hatayspor'u ağırlayacak Gaziantep FK'de, geçen hafta sakatlanarak Rizespor maçını tamamlayamayan Mirallas'ın durumu maç saatinde belli olacak.

AA23 Ocak 2021 Cumartesi 10:49 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 10:49
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Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Gaziantep Kalyon Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

İç sahada 16 maçtır kaybetmeyen Gaziantep temsilcisi, Hatayspor maçında bu serisini sürdürmeye çalışacak.

Hafta içerisinde teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile anlaşan Gaziantep ekibi, Portekizli çalıştırıcıyla ilk müsabakasına Atakaş Hatayspor önünde çıkacak.

Kana Bıyık'ın sakatlığının sürdüğü kırmızı-siyahlılarda, bir diğer savunmacı Djilobodji ise kart cezası nedeniyle yarın sahada olamayacak. Geçen hafta sakatlanarak Çaykur Rizespor maçını tamamlayamayan Mirallas'ın durumu da maç saatinde belli olacak.

Öte yandan, yeni transfer Bilal Başaçıkoğlu'nun lisansı çıkartılırken, 25 yaşındaki futbolcu görev verilmesi halinde yarın forma giyebilecek.

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