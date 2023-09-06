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Spor

Gaziantep FK'de Sumudica sesleri! Taraflar anlaşmaya yakın

Daha önce ligimizde 3 farklı takımı çalıştıran Marius Sumudica, 1,5 senenin ardından Türkiye'ye dönüş yapabilir. Tecrübeli çalıştırıcının, eski kulübü Gaziantep FK ile görüştüğü öne sürüldü.

fanatik6 Eylül 2023 Çarşamba 09:09 - Güncelleme:
Gaziantep FK'de Sumudica sesleri! Taraflar anlaşmaya yakın
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Türkiye Süper Lig'inde daha önce Kayserispor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'da çalışan Marius Sumudica, Süper Lig'e dönmenin hazırlığını yapıyor. Rumen hoca, Süper Lig ekibiyle görüşüyor.

EMEKLİLİK KARARI ALMIŞTI

Marius Sumudica'dan geçtiğimiz aylarda sürpriz bir karar gelmişti. Rumen teknik direktör, futboldan emekli olacağını duyurmuştu. Sumudica, "4 Mart'ta 52 yaşında olacağım. Futbol nedeniyle çok fazla ihmal ettiğim güzel ailemle daha fazla zaman geçirmeden vakti gelti. Ailemden özür diliyorum. Futbol bana her şeyi verdi ama ailem daha fazla ilgiyi hak ediyor. En fazla bir hafta içinde futbol benim için tarih olacak. Karımı, çocuklarımı, ailemi seviyorum ve Tanrı bana bu adımı atmam gerektiğini söylüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak son gelişmelerin ardından Rumen hocanın Süper Lig'e döneceği belirtiliyor. Sumudica, yeniden Türkiye'nin yolunu tutacak.

Erdal Güneş ile yollarını ayıran Gaziantep FK teknik direktörlük görevi için Rumen çalıştırıcı Marius Sumudica ile görüşüyor. Daha önce Türkiye'de Gaziantep FK, Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştıran deneyimli teknik direktör 2021/2022 sezonunda Al-Shabab ve son olarak Al-Raed'i çalıştırmıştı.

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