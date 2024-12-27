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Spor

Gaziantep FK'de yeni transfer idmana çıktı

Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak Gaziantep FK, maçın hazırlıklarına başladı. Gaziantep FK'de yeni transfer Emmanuel Boateng, takımla ilk kez antrenmana çıktı.

AA27 Aralık 2024 Cuma 23:39 - Güncelleme:
Gaziantep FK'de yeni transfer idmana çıktı
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

YENİ TRANSFER İDMANA ÇIKTI

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, yenilenme koşularıyla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekibin yeni transferi Emmanuel Boateng, takımla ilk antrenmanına çıktı. Gaziantep FK, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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