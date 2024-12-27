Gaziantep FK'de yeni transfer idmana çıktı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

YENİ TRANSFER İDMANA ÇIKTI

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, yenilenme koşularıyla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekibin yeni transferi Emmanuel Boateng, takımla ilk antrenmanına çıktı. Gaziantep FK, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.