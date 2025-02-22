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Spor

Gaziantep FK'de zorlu Trabzonspor maçı öncesi 4 futbolcu kart sınırında

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk olacak Gaziantep FK'DA 4 FUTBOLCU KART SINIRINDA YER ALIYOR.

AA22 Şubat 2025 Cumartesi 10:50 - Güncelleme:
Gaziantep FK'de zorlu Trabzonspor maçı öncesi 4 futbolcu kart sınırında
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak.

Papara Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde çıktığı 22 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 29 puanı bulunuyor.

4 STOPER KART SINIRINDA

Gaziantep FK'de bu maç öncesi savunmadaki 4 isim, kart ceza sınırında bulunuyor.

Semih Güler, Ertuğrul Ersoy, Arda Kızıldağ ve Saborit, Trabzonspor karşısında kart görmeleri halinde 26. haftadaki ikas Eyüpspor müsabakasında görev alamayacak.

DIŞ SAHA KARNESİ KÖTÜ

Ligde iç sahada sadece iki yenilgisi bulunan ve evinde en az gol yiyen takım olarak öne çıkan Gaziantep FK, bu başarısını deplasmanda gösteremiyor.

Güneydoğu temsilcisi, deplasmanda oynadığı 10 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip kaleye 13 gol atan kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 24 gole engel olamadı.

TRABZONSPOR'U YENEMİYOR

Süper Lig'de 6. sezonunu geçiren Gaziantep FK, yarın Trabzonspor ile 12. kez karşı karşıya gelecek.

Daha önce oynanan 11 maçın 7'sini bordo-mavili ekip kazandı, 4 karşılaşma ise berabere bitti.

Ligde oynanan son müsabaka ise 0-0 sonuçlandı.

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