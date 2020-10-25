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Spor

Gaziantep FK'den galibiyet siftahı

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Gaziantep FK, evinde karşılaştığı Konyaspor'u yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

IHA25 Ekim 2020 Pazar 12:18 - Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 12:18
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Gaziantep FK son 5 yıldaki en kötü sezon lig başlangıcını yapmıştı. Ligin 6. haftasında ağırladığı Konyaspor’u Muhammet Demir’in 76. dakikada buluğu golle 1-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı. 

Gaziantep temsilcisi oynadığı son 5 maçta 4 beraberlik, 1 galibiyet alarak ligdeki yenilmezliğini sürdürdü. Kırmızı-siyahlılar, ligin 2. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1, 3. hafta deplasmanda Göztepe’ye karşı Alexandru Maxim’in son dakikalarda bulduğu golle 2-2, 4. haftada evinde Trabzonspor’a ise 90+3’te yine Maxim’in bulduğu golle 1-1 ligin 5. haftasında ise Antalyaspor deplasmanında 9 kişi kaldığı karşılaşmada 1-1 berabere kaldı.

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