Gaziantep FK'den Göztepe'ye aynı tarife

IHA 27 Eylül 2020 Pazar 12:42 - Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 12:42

Süper Lig’in 3. haftasında Gaziantep FK’yı ağırlayan Göztepe, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadelede 2-1 öne geçmesine rağmen 90. dakikada yediği penaltı golüne engel olamayarak sahadan 1 puanla ayrıldı. Ligde 2 beraberlik ve 1 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, yenilgi yüzü görmezken, ilk üç haftayı 5 puanla kapattı.

7 AY SONRA YİNE AYNI KADER

Geçtiğimiz sezonun 22. haftasında yine sahasında Gaziantep FK ile oynayan Göztepe, 72. dakikada bulduğu golle mücadeleyi 1-0 önde götürürken, 90. dakikada Gaziantep temsilcisinin golüyle mücadeleden 1 puanla ayrılmıştı. 7 ay aranın ardından oynanan maçta yine aynı durumun yaşanması dikkatleri çekerken, Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan da maç sonunda yaptığı açıklamada bu konuya değindi. Parlatan, yine 90. dakikada yedikleri golle galibiyeti kaçırdıklarını belirterek, “Geçen seneki Gaziantep FK maçında da aynı durum olmuştu” dedi.

IDEYE İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ

Göztepe’nin bu sezon Yunanistan’ın Aris takımından transfer ettiği santrfor Brown Ideye, Gaziantep FK ile oynanan maçta 61. dakikada Göztepe’nin ikinci golünü kaydederek sarı-kırmızılı formayla ilk golünü atmış oldu. Nijeryalı golcü, 90 dakika boyunca sahada kaldığı maçta 23 kez topla buluşurken, attığı tek şutta golü buldu. 31 yaşındaki santrfor, Göztepe’nin Denizlispor ve Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçlarda da 90 dakika sahada kalmış ancak gol sevinci yaşayamamıştı.