22 Şubat 2026 Pazar / 6 Ramazan 1447
Spor

Gaziantep FK'den hakem tepkisi!

Trabzonspor yenilgisi sonrası Hüseyin Çayır, istatistiklerde üstün olmalarına rağmen Onana'nın kurtarışları ve tartışmalı kararlar nedeniyle kaybettiklerini söyledi. Çayır ayrıca hakem standartlarını anlayamadıklarını vurguladı.

HABER MERKEZİ22 Şubat 2026 Pazar 18:30 - Güncelleme:
Gaziantep FK'den hakem tepkisi!
Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Hüseyin Çayır, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Çayır, "Maçın istatistiklerine baktığımızda, tüm rakamlarda fazlasıyla üstünüz. Bütün istatistiklerde öndeyiz. Bir kere Onana'yı tebrik ediyorum. İnanılmaz kurtarışlar yaptı. Biz Türkiye'nin en iyi topa sahip olan takımlarından biriyle oynadık. Rakip önde baskımız sonucu çözüm aradı, oyuncuların yerleri değişti. 1-0 sonrası motivasyon kaybıyla 2-1 geriye düştük. Maçın hakkı bu değildi. Organize, inanılmaz gol pozisyonları yakaladık. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Burak Hoca'nın sözü var, maçı kaybedebiliriz ama oyunu kaybetmeyeceğiz." dedi.

Sözlerine devam eden Hüseyin Çayır, "Anlamadığımız bir şey var. Yediğimiz ikinci golde Onuachu ve Muçi'nin pozisyonu, Galatasaray maçıyla aynı pozisyon, dün ofsayt diye iptal edildi, biz golü yedik. Sadece dokunmayla golümüz iptal ediliyor. Standartı çözemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çayır, son olarak, "Çok iyi oynadık, çok iyi çalıştık. Yine çok çalışmaya devam edeceğiz. Ancak, maçı kazanabilir miyiz bilmiyorum çünkü maçı kazanmak sadece bizim elimizde değil." dedi.

