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Spor

Gaziantep FK'den kuvvet çalışması

Süper Lig'in 11. haftasını bay geçecek Gaziantep Futbol Kulübü, 12. haftada Medipol Başakşehir ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA05 Aralık 2020 Cumartesi 14:46 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 14:46
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

İki grup halinde yapılan antrenman, güç ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirilen dayanıklılık koşularıyla son buldu.

Antrenmanı izleyen Başkan Vekili Cevdet Akınal, zorlu fikstür öncesi takıma güvendiklerini ve yönetim olarak takımın arkasında olduklarını belirterek, başarı dileklerinde bulundu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarını izinli geçirip, 7 Aralık Pazartesi günü gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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