Spor

Gaziantep FK'ın konuğu Fatih Karagümrük

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK, yarın sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

AA7 Mart 2026 Cumartesi 11:18 - Güncelleme:
Gaziantep FK'ın konuğu Fatih Karagümrük
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile mücadele edecek.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

Ligdeki 24 karşılaşmada 7 galibiyet, 8 beraberlik, 9 mağlubiyet alan kırmızı-siyahlı ekip, 29 puanla 9. sırada yer alıyor.

Güneydoğu temsilcisinde tedavisine devam edilen Mbakata ve Draguş, bu maçta forma giyemeyecek.

Melih Kabasakal, Arda Kızıldağ, Nazım Sangare, Tayyip Talha Sanuç bu maçta kart görmesi durumunda gelecek hafta Hesap.com Antalyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

İKİ TAKIMIN MAÇLARI

Gaziantep FK, daha önce 9 kez karşılaştığı rakibine 4 kez üstünlük kurdu, 3 kez kaybetti, 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda 18 gol atan kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde 15 gol gördü.

Ligin ilk yarısındaki mücadeleyi deplasmanda 2-0 kazanan Gaziantep ekibi, rakibiyle oynadığı son 3 maçta da galip geldi.

