Gaziantep FK'nın 9. hafta rakibi Kayserispor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak.
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Ligde çıktığı 7 maçtan bir galibiyet, 2 beraberlik ile 4 mağlubiyetle ayrılan Gaziantep FK, topladığı 5 puanla 16. sırada yer alıyor. Güneydoğu temsilcisi, ligdeki son 6 maçında galibiyet elde edemedi.
Bellona Kayserispor ise 4 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda kazandığı 4 puanla ligde 17. basamakta bulunuyor.
Gaziantep FK'de sakatlıkları bulunan Eren Erdoğan, Bakata ve Stephen karşılaşmada forma giyemeyecek.