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Spor

Gaziantep FK'nın 9. hafta rakibi Kayserispor

Milli aranın ardından Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK yarın deplasmanda Kayserispor ile kozlarını paylaşacak.

AA18 Ekim 2024 Cuma 10:19 - Güncelleme:
Gaziantep FK'nın 9. hafta rakibi Kayserispor
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde çıktığı 7 maçtan bir galibiyet, 2 beraberlik ile 4 mağlubiyetle ayrılan Gaziantep FK, topladığı 5 puanla 16. sırada yer alıyor. Güneydoğu temsilcisi, ligdeki son 6 maçında galibiyet elde edemedi.

Bellona Kayserispor ise 4 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda kazandığı 4 puanla ligde 17. basamakta bulunuyor.

Gaziantep FK'de sakatlıkları bulunan Eren Erdoğan, Bakata ve Stephen karşılaşmada forma giyemeyecek.

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