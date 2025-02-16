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Spor

Gaziantep FK'nın bileği sahasında bükülmüyor

Süper Lig'in 24. haftasında Sivasspor'u 2-1'lik skorla mağlup eden Gaziantep FK, sahasında 7. galibiyetini aldı.

AA16 Şubat 2025 Pazar 12:27 - Güncelleme:
Gaziantep FK'nın bileği sahasında bükülmüyor
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Net Global Sivasspor'u 2-1 yenen Gaziantep FK, sahasındaki 7. galibiyetini elde etti.

Gaziantep temsilcisi, ligde bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Ev sahibi olduğu müsabakalarda TÜMOSAN Konyaspor, Göztepe, RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor, Onvo Antalyaspor, Adana Demirspor ve Net Global Sivasspor'u yenen Gaziantep FK, Beşiktaş, Trabzonspor ve Sipay Bodrum FK ile berabere kaldı, Reeder Samsunspor ve Galatasaray'a yenildi.

Evinde oynadığı lig maçlarında 24 puan toplayan Gaziantep temsilcisi, rakip fileleri 19 kez havalandırırken, kalesinde 6 gol gördü.

Gaziantep FK, Süper Lig'de sahasında en az gol yiyen takımlardan biri oldu.

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