Gaziantep FK'nın Burak Yılmaz ile bileği bükülmüyor!

Süper Lig'de sezona İsmet Taşdemir ile başlayan Gaziantep Futbol Kulübü, ligin ilk 2 haftasında Galatasaray ve Konyaspor'a 3-0'lık skorlar mağlup oldu. Daha sonra teknik ekip değişikliğine giden kırmızı-siyahlılar, takımı 40 yaşındaki teknik direktör Burak Yılmaz'a emanet etti. Daha önce Kasımpaşa, Kayserispor ve Beşiktaş'ta teknik adamlık deneyimi yaşayan Yılmaz, Gaziantep FK ile yeni bir sayfa açtı.

BURAK YILMAZ İLE DİPTEN BEŞİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

Takımın başına geçer geçmez kara bulutları dağıtan Burak Yılmaz, son sıralarda bulunan Gaziantep FK'yi yükselişe geçirdi. Genç teknik adam yönetiminde ilk maçında Gençlerbirliği'ini 2-1 mağlup eden Gaziantep FK, daha sonra deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2, evinde Kocaelispor'u 2-0 yenerek üst üste 3 galibiyet aldı. Ardından zorlu Trabzonspor deplasmanına giden Gaziantep ekibi, etkili bir oyunla sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Gaziantep FK, sonrasında ise Samsunspor'a karşı 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2'lik skorla 1 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Gaziantep FK, milli aradan öncesi son mücadelesinde de Fatih Karagümrük deplasmanından 2-0'lık zaferle ayrıldı.

SON 6 HAFTADA EN ÇOK PUAN TOPLAYAN 3. TAKIM

Gaziantep FK, Burak Yılmaz idaresinde 6 müsabakada 4 galibiyet, 2 beraberlikle ligde 5. sıraya yükseldi. Gaziantep FK, bu sonuçlarla son 6 haftalık süreçte topladığı 11 puanla Galatasaray (16 puan) ve Göztepe'nin (12 puan) ardından en çok puan toplayan 3. ekip oldu.