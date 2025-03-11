Gaziantep FK'nin deplasman kabusu Dolmabahçe'de sona erdi

İç saha maçlarında topladığı puanlarla çıkış yakalayan Gaziantep ekibi, deplasmanda ise ligin en başarısız takımlarından birisi olarak dikkati çekiyor.



Ligde sezonun ilk haftasında deplasmanda Bodrum FK'yi yenen Gaziantep temsilcisi, devamındaki 10 dış saha maçında sadece 2 puan toplayabildi. Net Global Sivasspor, Galatasaray, İkas Eyüpspor, Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor, Reeder Samsunspor ve Trabzonspor'a yenilen kırmızı-siyahlılar, Bellona Kayserispor ve Kasımpaşa ile berabere kaldı.

Beşiktaş ile dün yaptığı mücadeleyi 2-1 kazanan Gaziantep ekibi, sezonda oynadığı 12 deplasman maçında ikinci galibiyetine ulaştı.



Ligde 35 puan toplayan Gaziantep FK, rakip fileleri 35 kez havalandırırken aynı sayıda gole kalesinde engel olamadı.

DIŞ SAHADA GOL YEMEYE DEVAM EDİYOR

Gaziantep FK, bu sezon dış sahada oynadığı maçlarda kalesini gole kapatmakta zorlanıyor.

Bu sezon sadece sezonun ilk hafta maçında Sipay Bodrum FK maçında gol yemeyen Güneydoğu ekibi, geri kalan 11 dış saha maçında rakiplerine gol sevinci yaşattı.

Kırmızı-siyahlı ekip deplasmanda rakip fileleri 17 kez havalandırırken kalesinde 28 gol gördü ve böylelikle deplasmanda Adana Demirspor ve Onvo Antalyaspor'dan sonra en çok gol yiyen üçüncü takım oldu.