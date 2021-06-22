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Spor

Gaziantep FK'nın hazırlık kampı programı belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, 27 Haziran'da yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

AA22 Haziran 2021 Salı 14:39 - Güncelleme: 22 Haziran 2021 Salı 14:39
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında gerçekleştirecek kamp programı belli oldu.

Kırmızı-siyahlı futbolcular, 27 Haziran Pazar günü Gaziantep'te toplanarak ilk antrenmanını gerçekleştirecek ve 3 Temmuz Cumartesi gününe kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.

İki günlük iznin ardından 5 Temmuz Pazartesi günü Bolu Gazelle Resort'da toplanarak ikinci etap kamp çalışmasını gerçekleştirecek olan Gaziantep ekibi, 18 Temmuz Pazar gününe kadar hazırlıklarına bu şehirde devam edecek ve bu süreçte 3 hazırlık maçı yapacak.

Üçüncü etap kamp çalışmaları doğrultusunda ise yurt dışı kampı planlayan Gaziantep ekibi, Sağlık Bakanlığı ve Avusturya hükümetinin alacağı Kovid-19 tedbirleri kapsamında onay verilmesi durumunda 21 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Avusturya'da son etap kamp çalışmalarını gerçekleştirecek. Gaziantep, Avusturya'da ise 4 hazırlık maçı oynamayı planlıyor.

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