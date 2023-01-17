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Spor

Gaziantep FK'nın ilk yarı performansı hayal kırıklığı yarattı

Spor Toto Süper Lig'de 4. sezonunu geçiren Gaziantep FK, topladığı 19 puanla en kötü ilk yarı performansını sergiledi.

AA17 Ocak 2023 Salı 12:10 - Güncelleme:
Gaziantep FK'nın ilk yarı performansı hayal kırıklığı yarattı
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Süper Lig'e yükseldiği 2019-2020 sezonunda Rumen teknik adam Marius Sumudica yönetiminde sezonun ilk yarısında 17 maça çıkan Güneydoğu ekibi, bu maçlardan 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Kırmızı-siyahlı ekip, aldığı 24 puanla ligin ilk yarısını 9. sırada tamamladı.

2020-2021 sezonunda ilk yarıda 20 maç oynayan Gaziantep FK, 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyetin sonunda 35 puan topladı. Süper Lig'de en iyi ilk yarı performansını ortaya koyan Güneydoğu temsilcisi ilk yarıyı 4. sırada tamamladı.

2021-2022 sezonuna teknik direktör Erol Bulut yönetiminde giren kırmızı-siyahlı ekip, ilk yarıda 19 maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Gaziantep FK, 28 puanla ilk yarıyı 9. sırada tamamladı.

Bu sezona Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak başlayan Gaziantep FK, MKE Ankaragücü'nü 1-0 ve Atakaş Hatayspor'u 2-1 yendi.

SON 14 MAÇTA 1 GALİBİYET

Ligin 4. haftasında evinde Fraport TAV Antalyaspor'u 5-2 yenen Gaziantep FK, daha sonra çıktığı 14 maçta sadece 1 galibiyet aldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu maçlardan sadece ligin 10. haftasında deplasmanda Arabam.com Konyaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Diğer maçlardan ise 7 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı.

Gaziantep FK, bu sonuçların ardından topladığı 19 puanla ilk yarıyı puan cetvelinde 12. sırada tamamladı.

Gaziantep FK'nin sezonlara göre ilk yarı performansı:

Sezon

Oynadığı maç

Topladığı puanMaç başı puanPuan sıralaması
2019-202017241,49
2020-202120351.74
2021-202219281.49
2022-20231919112

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