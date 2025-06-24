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Spor

Gaziantep FK'nin kamp programı belli oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin 2025-2026 sezonu öncesi hazırlık kampı programı belli oldu.

AA24 Haziran 2025 Salı 14:57 - Güncelleme:
Gaziantep FK'nin kamp programı belli oldu
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Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Sırbistan'da gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1 Temmuz Salı günü Sırbistan Futbol Federasyonu Tesisleri'nde ilk antrenmanını yapacak olan takımımız, 13 Temmuz Pazar gününe kadar çalışmalarını burada sürdürecek. İlk kamp etabının tamamlanmasının ardından oyuncularımıza üç günlük izin verilecek. Ardından takımımız, 17 Temmuz Perşembe günü ikinci etap kamp çalışmaları için Kayseri'ye hareket edecek. Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılacak bu etapta, takımımız 1 Ağustos Cuma gününe kadar hazırlıklarını sürdürecek."

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