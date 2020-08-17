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Spor

Gaziantep FK'nın kampı Bolu'dan Afyon'a alındı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıkları için kampa gireceği Bolu'da antrenman sahalarındaki olumsuzluk şartlardan dolayı rotayı Afyonkarahisar'a çevirdi.

IHA17 Ağustos 2020 Pazartesi 17:17 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 17:17
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Gaziantep Futbol Kulübü, Bolu’da yapılması planlanan ve bugün başlaması gereken 2020-2021 sezon öncesi kampının, olumsuz antrenman sahası koşulları nedeniyle Afyon’a alındığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü’nün bugün başlaması gereken sezon öncesi hazırlık programında şok bir değişiklik yapıldı. Geçtiğimiz haftalarda sezon öncesi kampının 17 Ağustos 2020’de Bolu’da başlayacağını açıklayan Gaziantep ekibi, Bolu’daki olumsuz antrenman sahası koşulları nedeniyle kampın Afyon’a alındığını açıkladı. Gaziantep FK, Afyon’daki ilk antrenmanın 18 Ağustos Salı günü yapılacağını da duyurdu.

Kırmızı-siyahlı ekipten konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Bolu’da gerçekleştirilmesi planlanan sezon öncesi hazırlık kampımız antrenman sahalarındaki olumsuz şartlardan dolayı Afyon’a alınmıştır. Takımımız bu akşam saatlerinde Afyon’a hareket ederek, 18 Ağustos Salı günü ilk antrenmanını gerçekleştirecektir" ifadeleri kullanıldı.

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