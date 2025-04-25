Gaziantep FK'nın konuğu Fenerbahçe

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Ligde çıktığı 30 maçta 42 puan toplayan Güneydoğu temsilcisi, rakip fileleri 40 kez havalandırdı ve kalesinde aynı sayıda gol gördü.

EVİNDE KAYBETMİYOR

Ligde evinde oynadığı 15 maçın 10'undan galibiyetle, 3'ünden beraberlikle ayrılan Güneydoğu temsilcisi, sadece lig lideri Galatasaray ve 3. sırada yer alan Reeder Samsunspor'a kaybetti.

Taraftarı önünde kalesinde 8 gol gören Gaziantep FK, iç sahada en az gol yiyen takım unvanını koruyor. Gaziantep ekibi, sahasındaki maçlarda ise 21 kez rakip ağları havalandırdı.

FENERBAHÇE KARŞISINDA YÜZÜ GÜLMÜYOR

Ligde bu sezon 6. sezonunu geçiren kırmızı-siyahlı ekip, Fenerbahçe karşısında en son galibiyetini 3 yıl önce taraftarı önünde oynadığı maçta aldı.

Rakibini 3-2 mağlup eden Gaziantep ekibi, o maçtan sonra rakibiyle 6'sı Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere 8 maça çıktı ve hepsini kaybetti.

İstanbul ekibiyle ligde 11 kez karşılaşan Gaziantep FK, bu maçlarında 9'undan mağlubiyetle 2'sinden galibiyetle ayrıldı, iki takımın mücadelelerinde beraberlik olmadı.

Bu maçlarda rakip ağları 12 kez havalandıran Güneydoğu temsilcisi, kalesinde 27 gol gördü.

SELÇUK İNAN VE 2 FUTBOLCU CEZALI

Gaziantep FK'de takımın golcü ismi Okereke, RAMS Başakşehir maçında gördüğü sarı kart nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

İtirazdan dolayı kırmızı kart gören teknik direktör Selçuk İnan ve yine takımın etkili ismi Kozlowski de kırmızı kart cezası dolayısıyla sahada yer alamayacak.

Kırmızı-siyahlı ekipte Ogün Özçiçek, Semih Güler ve Sorescu sarı kart sınırında yer alıyor. 3 oyuncu kart görmeleri durumunda 34. haftada Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.