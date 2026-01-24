İSTANBUL 12°C / 8°C
Spor

Gaziantep FK'nın konuğu Konyaspor

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK, yarın sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

AA24 Ocak 2026 Cumartesi 10:15 - Güncelleme:
Gaziantep FK'nın konuğu Konyaspor
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekip, ligde çıktığı 18 karşılaşmada 6'şar galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sonucunda topladığı 24 puanla 8. sırada yer alıyor.

Güneydoğu temsilcisi, söz konusu maçlarda rakiplerine 25 gol atarken kalesinde 31 gole engel olamadı.

Gaziantep FK'de sakatlığı bulunan Mbakata, Kozlowski ve Abena, maçın kadrosunda yer alamayacak.

Kırmızı-siyahlılarda ceza sınırında olan Draguş ve Ogün Özçiçek, yarın kart görmeleri durumunda 20. haftadaki Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

