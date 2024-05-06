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Spor

Gaziantep FK'nin kötü gidişatı devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK, son 6 karşılaşmada sadece bir galibiyet alabildi.

AA6 Mayıs 2024 Pazartesi 10:30 - Güncelleme:
Gaziantep FK'nin kötü gidişatı devam ediyor
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Kırmızı-siyahlı takım, ligde çıktığı son 6 karşılaşmanın birini kazanırken, birinde berabere kaldı, 4'nü ise kaybetti.

Gaziantep FK, bu süreçte sadece Kasımpaşa'yı mağlup ederken, Atakaş Hatayspor ile berabere kaldı, Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor, MKE Ankaragücü ve Trabzonspor'a yenildi.

Ligde düşme potasında bulunan kırmızı-siyahlı takım, bu maçlardan olası 18 puanın sadece 4'ünü alabildi.

Gaziantep FK, ligde 35 puanla 17. sırada yer alıyor.

ARDA KIZILDAĞ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Gaziantep FK'nin savunma oyuncularından Arda Kızıldağ, Atakaş Hatayspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Arda Kızıldağ, ligin 36. haftasındaki Yukatel Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

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