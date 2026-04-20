Trendyol Süper Lig'de 30. haftanın perdesi Gaziantep FK - Zecorner Kayserispor maçıyla kapanıyor.
Burak Yılmaz'ın görevi bırakmasının ardından ilk maçına çıkacak olan Gaziantep FK, ligde 34 puanla 11. sırada yer alıyor.
Küme düşme hattından kurtulmak isteyen Zecorner Kayserispor ise kötü gidişe son vermek için Gaziantep FK deplasmanında galibiyet arayacak. Kayseri ekibi, maç öncesi 23 puanla 17. sırada bulundu.
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Saat 20.00'de başlayaca zorlu mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayımlanacak.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
GAZİANTEP FK: Zafer, Perez, Nazım, Arda, Tayyip, Lungoyi, Gassama, Kozlowski, Camara, Maxim, Bayo.
KAYSERİSPOR: Onurcan, Katongo, Semih, Denswil, Brenet, Benes, Bennasser, Furkan, Makarov, Cardoso, Chalov.