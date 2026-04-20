Spor

Gaziantep FK'nın rakibi Kayserispor! İşte maçın muhtemel 11'leri

Trendyol Süper Lig'in 39. hafta son maçında Gaziantep FK bugün sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ20 Nisan 2026 Pazartesi 09:18 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de 30. haftanın perdesi Gaziantep FK - Zecorner Kayserispor maçıyla kapanıyor.

Burak Yılmaz'ın görevi bırakmasının ardından ilk maçına çıkacak olan Gaziantep FK, ligde 34 puanla 11. sırada yer alıyor.

Küme düşme hattından kurtulmak isteyen Zecorner Kayserispor ise kötü gidişe son vermek için Gaziantep FK deplasmanında galibiyet arayacak. Kayseri ekibi, maç öncesi 23 puanla 17. sırada bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Saat 20.00'de başlayaca zorlu mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayımlanacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

GAZİANTEP FK: Zafer, Perez, Nazım, Arda, Tayyip, Lungoyi, Gassama, Kozlowski, Camara, Maxim, Bayo.

KAYSERİSPOR: Onurcan, Katongo, Semih, Denswil, Brenet, Benes, Bennasser, Furkan, Makarov, Cardoso, Chalov.

ÖNERİLEN VİDEO

Şehrin ortasında başıboş köpek saldırısı: 19 yaşındaki genç canını zor kurtardı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
