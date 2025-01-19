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Spor

Gaziantep FK'nın serisi sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile 0-0 berabere kalan Gaziantep FK'nin evindeki 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

AA19 Ocak 2025 Pazar 10:35 - Güncelleme:
Gaziantep FK'nın serisi sona erdi
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Ligin 8. haftasında evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Gaziantep temsilcisi, devam eden haftalarda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1, Göztepe'yi 2-1, RAMS Başakşehir'i 3-0, Çaykur Rizespor'u 1-0 Onvo Antalyaspor'u 2-0 ve Adana Demirspor'u 1-0 yendi.

Dün, Sipay Bodrum FK ile 0-0 berabere kalan kırmızı-siyahlı ekip, böylelikle ligde sahasında 6 maç sonra puan kaybederek galibiyet serisini sonlandırdı.

Ligde 26 puan toplayan Gaziantep FK, rakip fileleri 25 kez havalandırırken kalesinde 26 gole engel olamadı.

SON 5 İÇ SAHA MAÇINDA GOL YEMEDİ

Taraftarı önünde oynadığı karşılaşmalarda yediği 4 golle ligin iç sahada en az gol yiyen takımı konumunda olan Gaziantep FK, bu unvanını dünkü karşılaşmada da korudu.

Ligin 11. haftasında evinde Göztepe'yi 2-1 yenen kırmızı-siyahlı ekip, devamında oynadığı 5 iç saha karşılaşmasında kalesini gole kapattı.

MAXİM CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Bodrum FK karşılaşmasında 26. dakikada sarı kart gören kırmızı-siyahlı ekibin kaptanı Alexandru Maxim, cezalı duruma düştü.

Rumen oyuncu, ligin 21. haftasında 24 Ocak Cuma günü deplasmanda Reeder Samsunspor'a karşı oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Maxim, bu sezon 3 gol ve 4 asistle tıkımına katkı verdi.

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