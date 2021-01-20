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Spor

Gaziantep FK'nin yeni hocası Sa Pinto'dan ilk açıklama

Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Portekizli teknik adam, ilk açıklamasında 'mücadele' vurgusu yaptı.

AA20 Ocak 2021 Çarşamba 14:47 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 14:47
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Gaziantep FK'nin bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık resmi sözleşme imzaladığı Portekizli teknik direktör Ricardo Sa Pinto, kulübün büyümesini ve başarısını hırslı bir ruhla devam ettireceklerini bildirdi.

;;;;;;;Pinto, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gaziantep FK'ye liderlik edecek olmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu aktardı.

48 yaşındaki teknik direktör, açıklamasında, "Kulübün büyümesini ve başarısını hırslı bir ruhla, her zaman savaşmaya ve kazanmaya hazır şekilde sürdürmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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