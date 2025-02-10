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Spor

Gaziantep FK'nın yeni transferi Anel Husic

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak İsviçre Ligi ekiplerinden Young Boys forması giyen 23 yaşındaki defans oyuncusu Anel Husic'i sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı.

IHA10 Şubat 2025 Pazartesi 15:32 - Güncelleme:
Gaziantep FK'nın yeni transferi Anel Husic
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Transfer çalışmalarına devam eden Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, stoper mevkiine takviye yaptı. Gaziantep ekibi, son olarak İsviçre Ligi ekiplerinden Young Boys forması giyen 23 yaşındaki Anel Husic'i sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Transfer ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak İsviçre Ligi ekiplerinden Young Boys forması giyen Anel Husic'in geçici transferi konusunda kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncumuz sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralık olarak kulübümüzde forma giyecektir. Yeni transferimiz Anel Husic, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Anel Husic'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kariyerinde şu ana kadar 138 resmi karşılaşmaya çıkan İsviçreli oyuncu, 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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