Gaziantep FK'ye Sumudica geldi, galibiyet geldi

Gaziantep Futbol Kulübü, Marius Sumudica'nın teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından üst üste 2 galibiyet alarak en alt sıradan kurtuldu.

Erdal Güneş yönetiminde ligin ilk 4 haftasında sırasıyla Fenerbahçe (2-1), Sivasspor (3-1), Konyaspor (2-0) ve Galatasaray (3-0) maçlarından mağlubiyetle ayrılan Gaziantep FK, genç çalıştırıcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

SUMUDİCA İLE BİRLİKTE GALİBİYETLER DE GELDİ



Gaziantep FK, daha sonrasında ise takımın başına eski teknik direktör Marius Sumudica'yı getirdi. Gaziantep ekibi, tecrübeli çalıştırıcının göreve gelmesinin ardından deplasmanda Kayserispor'a 2-0 mağlup olduktan sonra ligin 6. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederek hem ligdeki ilk galibiyetini aldı hem de mağlubiyet serisine son verdi. Rumen çalıştırıcı yönetiminde yükselişe geçen Kırmızı-siyahlılar, 7. haftada ise deplasmanda Samsunspor'u 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Bu sonuçla puanını 6'ya yükselten Gaziantep FK, sezon başından beri demir attığı ligin dibinden yukarı çıktı.

GAZİANTEP EKİBİ, ADETA KÜLLERİNDEN DOĞDU



Rumen çalıştırıcı Marius Sumudica yönetiminde kendine gelen Gaziantep ekibi, adete küllerinden doğarken, gelecek haftaların merak uyandıran takımlar arasına girdi. Gaziantep FK, ligin 8. haftasında deplasmanda Başakşehir'e konuk olduktan sonra 9. haftada sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Kırmızı-siyahlılar, 9. haftada ise zorlu Beşiktaş deplasmanına gidecek.