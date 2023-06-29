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Spor

Gaziantep Futbol Kulübü yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, yarın yapacağı antrenmanla sezon hazırlıklarına başlayacak.

AA29 Haziran 2023 Perşembe 13:31 - Güncelleme:
Gaziantep Futbol Kulübü yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak
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Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kırmızı siyahlı ekibin yarın 2023-2024 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirmek üzere bir araya geleceği belirtildi.

Antrenmanı teknik direktör Erdal Güneş'in yöneteceği ifade edilen açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"6 Temmuz Perşembe gününe kadar ilk etap çalışmalarını şehrimizde sürdürecek takımımız, daha sonra bir günlük iznin ardından 8 Temmuz Cumartesi günü Bolu'da ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak. 20 Temmuz'a kadar Bolu'da kalacak takımımızın üçüncü etap kamp çalışması ve hazırlık maçları netlik kazandığında kamuoyuna duyurulacaktır. Süper Lig'de kiralık olarak diğer kulüplerde forma giyen futbolcularımıza sezonu geç tamamlamaları nedeniyle teknik heyetimiz tarafından 2 gün ekstra izin verilmiştir. Ayrıca vatani görevlerini yapmak üzere askerde olan futbolcularımızdan Mustafa Eskihellaç ve Ekrem Kılıçarslan'a da yine 2 gün izin verilmiştir."

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