23 Kasım 2025 Pazar
  • Gaziantep Gençlikspor, Halkbank'ı yendi
Spor

Gaziantep Gençlikspor, Halkbank'ı yendi

Efeler Ligi'nin 5. haftasında Gaziantep Gençlikspor, deplasmanda Halkbank'ı 3-2'lik skorla yendi.

22 Kasım 2025 Cumartesi 17:46
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 5'inci haftasında Gaziantep Gençlikspor, deplasmanda Halkbank'ı 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçla başkent ekibi ilk mağlubiyetini yaşarken, Gaziantep Gençlikspor ikinci galibiyetini elde etti.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Umut Maden, Sadık Canyurt

Halkbank: Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Tsvetan, Hidalgo, Ahmet Samet Baltacı, Arda Bostan (Volkan Döne, Umut Özdemir, Hofer, Ömercan Burak Karahan, Berk Dilmenler)

Gaziantep Gençlikspor: Yusuf Emre Güler, Lescov, Hetman, Uğur Okay, Bohme, Hamdi Erkan (Deniz İvgen, Ulaş Onur Topbaşlı)

Setler: 25-20, 21-25, 25-22, 17-25, 11-15

Süre: 138 dakika

  • Gaziantep Gençlikspor
  • Halkbank
  • Efeler Ligi

