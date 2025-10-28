İSTANBUL 19°C / 11°C
  • Spor
  Gaziantep Gençlikspor sahasında galip!
Spor

Gaziantep Gençlikspor sahasında galip!

Efeler Ligi 2. hafta maçında Gaziantep Gençlikspor, sahasında konuk ettiği On Hotels Alanya Belediyespor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

28 Ekim 2025 Salı 17:40
Gaziantep Gençlikspor sahasında galip!
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin ikinci haftasında Gaziantep Gençlikspor, konuk ettiği On Hotels Alanya Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Salon: Şahinbey

Hakemler: Recep Karakoç, Fatih Yayla

Gaziantep Gençlikspor: Emre Güler, Lescov, Hamdi Erkan, Muhammet Ertuğrul, Bohme, Hetman (Onur Topbaşlı, Yusuf Eken, Uğur Okay, Bahadır Kuyucu)

On Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Abdullah Çam, Saadat, Uğur Kılınç, Marshall, Zeka Çağatay Kır (Batuhan Avcı, Furkan Dur, Azizcan Ataoğlan, İrfan Çetinkaya)

Setler: 17-25, 25-22, 25-22, 15-25, 15-11

Süre: 142 Dakika (28, 33, 33, 25, 23 )

