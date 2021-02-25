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Spor

Gaziantep, Konyaspor maçına iki eksikle çıkacak

Süper Lig'in 27. haftasında yarın Konyaspor'a konuk olacak Gaziantep'te, sakatlığı süren Kana Bıyık ve koronavirüs karantinasında olan bir futbolcu forma giyemeyecek.

AA25 Şubat 2021 Perşembe 10:43 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 10:43
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Gaziantep, Süper Lig'in 27. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yarın saat 16.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik çizen kırmızı-siyahlı ekip, ligin ikinci yarısında çıktığı 5 maçta sadece 4 puan çıkardı. Bu süre içerisinde Galatasaray'a 2-1, Fatih Karagümrük'e 2-0 ve Trabzonspor'a 1-0 yenilen Gaziantep, Göztepe'yi 2-1 yendi. Fraport TAV Antalyaspor ile de golsüz berabere kaldı.

Deplasmanda son 5 lig maçını kazanamayan Gaziantep ekibi, Konya'daki müsabakada kötü gidişi durdurmak istiyor.

Kana Bıyık'ın sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayacağı Gaziantep ekibinin Konyaspor maçında, 1 oyuncu da koronavirüs karantinası nedeniyle takımdan ayrı kalacak.

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