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Spor

Gaziantep Polisgücü Spor İskoç rakibini devirdi

İskoçya'nın Clydesdale Western takımıyla karşılaşan Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey Takımı rakibini 1-0 yendi.

IHA27 Mayıs 2023 Cumartesi 21:25 - Güncelleme:
Gaziantep Polisgücü Spor İskoç rakibini devirdi
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Alanya'da 26-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde oynanacak olan EuroHockey Club Challenge I'de Türkiye'yi temsil edecek olan Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Kadın Hokey Takımı şampiyonadaki ikinci maçını İskoçya'nın Clydesdale Western karşısında 1-0'lık skorla kazandı. Takımı Alanya'da yalnız bırakmayan Başkan Mehmet Kaplan zorlu geçen maçta kazanan taraf olmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Bugün EuroHockey Club Challenge I'de İskoçya'nın şampiyon takımı olan Clydesdale Western ile karşılaştık. Güçlü rakibimiz karşısında takımımız 1-0'lık skorla sahadan galip ayrılan taraf oldu. Sultanlarımızı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum. Hokeyin Sultanları şampiyonluk kupasını Türkiye'ye bir kez daha kazandırma sözü verdi. Bu sözümüzü inşallah tutacağız" dedi.

  • Polisgücü’nün Sultanları
  • Clydesdale Western
  • Hokey

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